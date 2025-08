MH-Gewerbe-Immobilien vermittelt ein ca. 3.800 m² großes Single-Tenant-Objekt in der Hans-Böckler-Straße 32 in Groß-Gerau. Neuer Mieter ist die In-Time Express Logistik, die Flächen für Lager, Freilager und Büros übernimmt. Der Standort liegt in Flughafennähe bei Frankfurt.

