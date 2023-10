In Lünen entsteht erstes Mehrfamilenhaus aus dem 3D-Drucker

Häuser aus dem 3D-Drucker sind aktuell noch reine Pilotprojekte, aber mit viel Potential für den Wohnungsbau. Daher fördert das Land NRW in der Kleinstadt Lünen (Kreis Unna) jetzt erstmals den Bau eines Mehrfamilienhauses. Von den 1,9 Millionen Euro Baukosten entfallen gut 1,7 Millionen auf Förderungen.

Schicht für Schicht entsteht in Lünen das erste öffentlich geförderte Mehrfamilienhaus im 3D-Druck. Das Land NRW unterstützt das Projekt der Wohnungsbaugesellschaft Lünen mit 400.000 Euro aus dem landeseigenen Programm zum innovativen Bauen sowie mit 1,3 Millionen aus dem Programm der öffentlichen Wohnraumförderung. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,9 Millionen Euro.



„Für uns als Wohnungsgenossenschaft liegt der Fokus insbesondere auf bezahlbarem Wohnen. Um diesen zu schaffen braucht es neue Wege! Daher ist es uns besonders wichtig, die innovative Idee des 3D-Betondrucks mit der Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen zu verbinden. Wir sind stolz, gemeinsam mit unseren Projektpartnern die Weiterentwicklung dieses neuen Bauverfahrens begleiten zu dürfen.“, sagt Jan Hische, Vorstand und Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Lünen.



Die WBG Lünen errichtet den dreistöckigen Bau auf einem 651 m² großen Grundstück im innenstadtnahen Stadtteil Geist. Der dreistöckige Bau umfasst sechs Wohneinheiten zwischen 61 und 81 m². Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss werden im 3D-Betondruckverfahren gebaut. Das Dachgeschoss wird in einer Holz-Hybrid-Bauweise errichtet. Gründung, Sohle und Filigrandecken werden in konventioneller Bauweise erstellt. Die reine Druckzeit des Gebäudes beträgt unter 100 Stunden. Der verwendete Druckbeton CO₂-arm und zu 100 Prozent recycelbar. Im Oktober 2024 sollen die ersten Mieter einziehen können.



Ziel des Vorhabens in Lünen ist es, praktische Erfahrungen mit dem 3D-Betondruckverfahren zu sammeln, die als Grundlage für die Planung von Folgeprojekten dienen. Aus den Erfahrungen sollen standardisierte Vorgehensweisen zum Beispiel für Genehmigungsverfahren, die Bauvorbereitung und die Bauausführung entwickelt werden.



„Mit dem ersten öffentlich geförderten Mehrfamilienhaus bringen wir in Nordrhein-Westfalen bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen unter ein Dach. Mit unseren 3D‘s für die Zukunft des Bauens - digital, dynamisch, druckfertig – ermöglichen wir mehr Wohnraum für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Alle innovativen Dinge sind drei: Erst das Einfamilienhaus im Beckum, danach das Vereinsheim in Nordkirchen und jetzt das öffentlich geförderte Mehrfamilienhaus in Lünen – alle drei Gebäudetypen aus dem 3D-Drucker sind als erstes in Nordrhein-Westfalen entstanden. Damit ist und bleibt Nordrhein-Westfalen Vorreiter in Deutschland. Mit dem Pionierprojekt in Lünen zeigen wir, dass öffentlicher Wohnungsbau trotz dieser herausfordernden Zeit schnell, modern und nachhaltig entstehen kann. Nordrhein-Westfalen setzt Maßstäbe beim Bauen und macht weiter Druck für mehr bezahlbaren Wohnraum“, sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.



Das Lüner Haus ist nicht das erste Haus in Deutschland, das aus dem 3D Drucker stammt. Im ostwestfälischen Beckum ist vor rund zwei Jahren das erste Einfamilienhaus bezogen worden. Das Novrum in Lünen: Hier entstehen direkt sechs Mietparteien, die lediglich sechs Euro/m² bezahlen müssen, also ein Euro günstiger als die Lüner Durchschnittsmiete.



Lena Zimmermann, Projektleiterin bei PERI 3D Construction GmbH: „Der COBOD BOD2 3D-Drucker braucht für die zu druckenden Wände insgesamt etwas unter 100 Druckstunden. Wir haben bei diesem Projekt unser neues, eigens entwickeltes Sensorik-System im Einsatz, das wertvolle Daten liefert und uns die Arbeit erleichtert. Die Wände im Innenbereich werden zudem automatisch vom Drucker geglättet, um das spätere Verputzen zu vereinfachen.“



Der von Heidelberg Materials eingesetzte 3D-Druckbeton ist ein Hightech-Baustoff, der als mineralischer Baustoff zu 100 Prozent recycelbar ist. Darüber hinaus beinhaltet dieser 3D-Druckbeton ein Bindemittel mit etwa 55 Prozent CO₂-Reduktion gegenüber einem reinen Portlandzement. Auf Grund seiner Pumpbarkeit und seinen Extrusionseigenschaften eignet sich der Baustoff für den 3D-Druck. Gleichzeitig ist die Festigkeitsentwicklung des Materials so eingestellt, dass ein sehr gleichmäßiges Druckbild entsteht. Mit dem 3D-Druckbeton werden Bauteile mit einer hohen Formstabilität geschaffen. Zudem ergibt sich durch eine gezielte Entwurfsplanung ein hohes Potenzial für einen effizienten Materialeinsatz.