In letzter Minute: CS Euroreal schlägt Immobilie in Berlin los

Mit Ablauf des Verwaltungsmandats am 30. April 2017 wird der seit 2012 in Abwicklung befindliche offene Immobilienfonds CS Euroreal der Credit Suisse auf die Verwahrstelle übertragen. Kurz vor Ende der Frist konnte noch eine Retail-Immobilie in der Berliner Müllerstraße losgeschlagen werden. Der größte Teil des Immobilienportfolios ist damit bereits veräußert. 23 Immobilien mit einem Verkehrswert von rund 1,0 Mrd. Euro verbleiben zum weiteren Verkauf durch die Commerzbank im Portfolio. Am 27. April 2017 wird eine außerordentliche Sonderausschüttung an die Anleger ausgezahlt.

Verkauf nach 16 Jahren Haltedauer

Die Einzelhandelsimmobilie in der Müllerstraße 141 im Berliner Bezirk Wedding umfasst eine Fläche von 5.264 m² sowie 294 Parkplätze und stammt aus dem Jahr 2000. Das Einkaufszentrum mit einem Verkehrswert von 15 Mio. Euro gehörte seit April 2001 und damit genau 16 Jahre lang zum Portfolio des CS Euroreal. Zum Käufer der Immobilie wurde auch auf Anfrage unserer Redaktion leider keine Angabe gemacht.



Am 1. Mai 2017 übernimmt gemäß Investmentgesetz die Commerzbank AG als Depotbank die weitere Abwicklung des CS Euroreal und stellt die noch verbliebenen Immobilien zum Verkauf. Auch die Ausschüttung der freien liquiden Mittel wird übernommen. Am 21. Mai 2012 hatte die Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft das Verwaltungsmandat für den offenen Immobilienfonds mit Wirkung zum 30. April 2017 gekündigt und damit dessen geregelte Abwicklung eingeleitet.



74 Liegenschaften für 4 Mrd. Euro verkauft

Inklusive der gerade veräußerten größten Fondsliegenschaft in Rimini an Union Investment hat die Credit Suisse im Rahmen der rund fünfjährigen Abwicklungsperiode 74 Liegenschaften für einen Verkaufspreis von insgesamt rund 4,0 Mrd. Euro veräußert. Ins Portfolio der Union Investment wanderte ebenso das Nürnberger Einkaufszentrum Mercado, dessen endgültige Übernahme aber noch aussteht [Union Investment erwirbt das italienische Le Befane und das Nürnberger Mercado ]. Das Mercado war eines von insgesamt vier Immobilien des sogenannten Melody-Portfolios.



Seit der Einleitung der Rücknahmeaussetzung summieren sich die Verkäufe bereits auf 89 Objekte für insgesamt rund 5,3 Mrd. Euro. Das entspricht 82 % des ursprünglichen Immobilienportfolios. Die Veräußerungserlöse lagen per Saldo in etwa auf der Höhe der zuletzt von den unabhängigen Gutachtern festgestellten Verkehrswerte.



„Statt das umfangreiche Immobilienportfolio schnellstmöglich zu liquidieren, haben wir das Erreichen bestmöglicher Ergebnisse höher gewichtet. Durch die schrittweise Erholung der Immobilienmärkte nach der Euro-/Staatsschuldenkrise haben wir die Verkaufsaktivitäten daher in den letzten drei Jahren deutlich ausgeweitet. So konnten wir im Sinne der Anleger bessere Anlageergebnisse in der herausfordernden Situation realisieren“, kommentierte Karl-Josef Schneiders, Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft.



Auszahlung von 3,2 Mrd. Euro in der Abwicklung

Mit den Erlösen aus den Verkäufen hat die Credit Suisse in der Abwicklungsperiode im Rahmen von neun Ausschüttungen bisher 3,2 Mrd. Euro an die Anleger ausgezahlt. Vor dem Ablauf des Verwaltungsmandats wird am 27. April 2017 eine außerordentliche Sonderausschüttung von circa 650 Mio. Euro beziehungsweise 6,20 Euro geleistet. Einschließlich der außerordentlichen Sonderausschüttung haben die Anleger der Euro-Anteilklasse dann rund 3,8 Mrd. Euro bzw. 36,80 Euro je Anteil zurückerhalten. Das entspricht 66,0 % und damit ca. zwei Drittel des Anteilwerts zum Zeitpunkt der Einleitung der Fondsauflösung per 21. Mai 2012.