Die MIB AG plant die Fertigstellung des Cube360 in Leipzig-Neulindenau bis Ende 2024. Mieter des Bürogebäudes mit integrierter Forschungseinheit und einer Gesamtfläche von 15.000 m² ist die Senec GmbH, die ihren Hauptsitz in den Neubau verlegen wird. Der Mietvertrag stellte in 2023 auch den drittgrößten Deal auf dem Leipziger Büromarkt

[…]