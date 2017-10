In Hamburg ist Wohnungsbau teurer

Wohnungsbau ist in Hamburg durchschnittlich vier Prozent teurer als in anderen Großstädten Deutschlands. Für Grundstücke sind gar 13 Prozent mehr zu bezahlen. Zu diesen Resultaten kommt ein Gutachten der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (Arge), für das im Auftrag der Stadtentwicklungsbehörde die Daten von rund 6.500 Wohnungen im Mehrgeschossbau in der Zeitspanne von 2014 bis 2016 analysiert wurden. Einen konkreten Kostentreiber am Bau hat die Arge nicht ausgemacht – die Grundstückspreise ausdrücklich außen vorgelassen.

.

Auch wenn in der Hansestadt, bedingt durch die Wasserlage, häufiger spezielle Kellerabdichtungen eingesetzt werden müssten, betont Arge-Geschäftsführer Dietmar Walberg, dass nicht besondere Auflagen oder Verfügungen die Baukosten in der Hansestadt in die Höhe trieben, sondern alle Faktoren zusammen. Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) will sich mit den Ergebnissen des Gutachtens auseinandersetzen – erklärte aber gleichzeitig, dass die hohen Baukosten, die langwierigen Bauzeiten und die auferlegten Anforderungen die zügige Erstellung des dringend benötigten Wohnraums erschwerten.



„Wir wollen dauerhaft bezahlbares Wohnen in Hamburg ermöglichen. Ein Faktor dafür sind die Baukosten, die hiermit einer genauen Betrachtung unterzogen werden. Deswegen ist dieses Gutachten für unsere weitere Arbeit von großer Bedeutung, da es erstmals Baukosten in Hamburg detailliert und auf exzellenter Datengrundlage analysiert. Ein besonderer Dank gilt dabei unseren Partnern im Bündnis für das Wohnen, die uns mehr als 80 Prozent der ausgewerteten Daten zur Verfügung gestellt haben. Eines ist dabei deutlich geworden: In Hamburg wird mit hoher Qualität und werthaltig gebaut und eine Handlungsempfehlung des Gutachtens lautet, ‚den derzeitigen Qualitätsstandard des Wohnungsneubaus beizubehalten und [...] kostenoptimierend weiter zu entwickeln'. Das ist gut für die Baukultur und das Hamburger Stadtbild und den Zielen der Nachhaltigkeit verpflichtet. Im Hinblick auf die Ursachen für hohe Baukosten ist festzuhalten, dass eine ganze Reihe von primären Kostenfaktoren bedeutend ist", so Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.



Die Untersuchung ist die bisher größte und umfangreichste Erhebung von Baukosten dieser Art. Sie umfasst für die Jahre 2014 bis 2016 fast jeden vierten Wohnungsneubau in Hamburg: Von 17.308 fertiggestellten neugebauten Wohnungen im Geschosswohnungsbau wurden 4.106 mittels eines 13-seitigen Fragebogens erfasst. Der Fragebogen wurde zunächst im Bündnis für Wohnen präsentiert und von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen an Wohnungsunternehmen, Bauherren, Projektentwickler, Planer und bauausführende Unternehmen versandt. Die Erhebung, Erfassung und Feststellung der Herstellungskosten erfolgte in einem mehrstufigen Analyseverfahren.