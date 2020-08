In den meisten Top-Lagen gute Passantenfrequenz

Die Passantenzahlen in den deutschen Einkaufsstädten bleiben trotz Hitzerekord und Corona auf hohem Niveau – absolute Zahlen liegen durchschnittlich bei mehr als 70% zum Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt Olaf Petersen, Geschäftsführer und Chefresearcher des Einzelhandels­spezialisten Comfort.

.

Das Beratungsunternehmen hatte die Passantenfrequenzen seit der Wiederöffnung der Geschäfte am Montag, dem 20. April 2020 ausgehend von den täglich auflaufenden und per Laser erhobenen Frequenzzahlen kontinuierlich untersucht. Dabei wurden die Werte jeweils für den Donnerstag als Repräsentant eines ‚normalen‘ Wochentags und den Samstag als traditionell stärksten Einkaufstag ausgewertet. Die letzten Daten geben den Durchschnitt der aufgelaufenen Donnerstage und Samstage im August wieder. Erfasst wurde die jeweils stärkste Stunde an den Untersuchungstagen.



Grundsätzlich, so Olaf Petersen, sei die Entwicklung aus Sicht des Handels weiterhin als positiv zu bewerten. Denn trotz der Tatsache, dass die zuvor im Juli ermittelten Frequenzen durchweg etwas höher lagen als aktuell im August, blieben diese insgesamt gesehen auf einem hohen Niveau. Die Passantenfrequenzen in den untersuchten Städten Hamburg, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und München liegen auch nicht so deutlich unter den Vergleichswerten des Vorjahres, wie man dies vor dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise hätte vermuten können.



Den leichten Dämpfer in dem bislang erfolgreichen Aufholprozess um die Gunst der City-Besucher führte der Analyst vor allem auf die außerordentlich hohen Temperaturen in den zurückliegenden August-Wochen zurück. Die Shopping-Laune lasse bei 35 Grad Celsius und teilweise mehr generell etwas nach. Er sieht die August-Zahlen vor diesem Hintergrund auch keineswegs als Bruch in der Entwicklung des Normalisierungsprozesses.



Im Vergleich zu den entsprechenden Augusttagen des Vorjahres 2019 erreichten die Top-Passantenfrequenzen an den Donnerstagen und Samstagen ein Niveau zwischen etwa zwei Drittel und gut vier Fünfteln. Relativ gut schnitten hier die Hamburger Spitalerstaße und die Düsseldorfer Schadowstraße ab, wogegen die süddeutschen Einkaufsmeilen Neuhauser Straße (München) und Königstraße (Stuttgart) im Vergleich zum Vorjahr prozentual schwächer abschnitten.



Bezogen auf die absolute Besucherzahl waren samstags mit 8.656 Besuchern pro Stunde deutschlandweit die meisten Besucher auf der Neuhauser Straße in München unterwegs. Es folgt die Kölner Schildergasse mit 7.325 Passanten vor Hannover und Hamburg.



An den Donnerstagen im August wurden ebenfalls am meisten Menschen auf der Münchner Neuhauser Straße (6.752 Passanten) registriert, gefolgt von der Hannoveraner Georgstraße mit 5.270 Passanten. Es folgt die Kölner Schildergasse, die Hamburger Spitalerstraße und die Königstraße in Stuttgart.