Imvest setzt mit Competo Spatenstich für prägnantes Neubauprojekt in Hamburg

Visualisierung des Wohn-und Geschäftshaus

© Schenk+Waiblinger Architekten

Die Imvest Unternehmensgruppe feierte am Donnerstag, 24. Mai 2018, zusammen mit dem Münchner Investment- und Asset-Manager Competo Capital Partners, dem Bezirksamtsleiter, Harald Rösler, dem gesamten Planungsteam und zahlreichen Gästen aus Politik, Bezirk und Nachbarschaft, den Bauauftakt für das Neubauprojekt an der Fuhlsbüttler Straße.

