Important Looking Pirates mieten Büroloft in Altona

Die Important Looking Pirates GmbH expandiert innerhalb Altonas und mietet hierfür eine ca. 320 m² große Loftfläche in der Max-Brauer-Allee 71. Die ca. 100 Jahre alte Wohn- und Büroimmobilie wurde im Jahr 2020 umfangreich revitalisiert und erstrahlt seitdem in neuem Glanz. Die hochwertig ausgebaute Mietfläche verfügt über hohe Decken und eine enorme Aufenthaltsqualität, weshalb sich die Mitarbeiter bereits sehr auf den Einzug in das neue Büro freuen. Während der Mieter exklusiv durch BHI Büro Hamburg Immobilien betreut wurde, war die Korts Immobilien GmbH exklusiv vom Hauptmieter für die Suche nach einem Untermieter mandatiert.

