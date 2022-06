Im Mai bezog ein neuer Mieter die 270 m² große Lagerfläche auf der Buysstraße 7-11, im Stadtteil Bilk in Düsseldorf. Der private Eigentümer des Objekts wurde durch ein Family Office vertreten. Imovo hat den Suchprozess nach der passenden Lagerfläche in Düsseldorf von Anfang an begleitet und zum Abschluss gebracht.

