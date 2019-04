Imovo startet mit Investmentvermittlung

Die Imovo GmbH hat im Auftrag von Privatpersonen im gefragten Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt ein Wohn- und Geschäftshaus erfolgreich vermittelt. Das Objekt aus dem Jahre 1956 verfügt über eine Wohn- und Nutzfläche von ca. 515 m² in zentraler Lage. Die Erwerberin, ein deutsches Family Office, beabsichtigt, die Immobilie durch ein refurbishment aufzuwerten und im Bestand zu halten.

.

Neben dem deutschen Familiy Office kam indes auch ein Schweizer Family Office in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zum Zug. Die Reba Immobilien AG konnte für dieses im April ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten in Bilk kaufen. Die Wohnanlage hat eine Wohnfläche von ca. 1.100 m². „Über den Verkäufer sowie die Transaktionsdetails wurde im Rahmen der Off Market Immobilientransaktion des Mehrfamilienhauses in Düsseldorf Stillschweigen vereinbart“, so Holger Ballwanz, Vorstand (COO & CMO; Head of Acquisitions & Transactions) der Reba Immobilien AG.