Düsseldorfer Büromarkt verzeichnet Flächenumsatz von 177.363 m²

Im ersten Halbjahr 2018 verzeichnet Imovo in Düsseldorf (nur Stadtgebiet, kein Umland) einen Flächenumsatz von insgesamt 177.363 m² mit 208 Mietvertragsabschlüssen. Dies entspricht zwar einem Rückgang des Flächenumsatzes von fast 15 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017, das Ergebnis liegt damit dennoch 12 % über dem 10- Jahresdurchschnitt (158.986 m²). Die Spitzenmiete steigt von 26,50 Euro/m² (1. Halbjahr 2017) auf 27,00 Euro/m².

Büroflächenumsatz nach Teilmärkten

• Der höchste Büroflächenumsatz mit 67.279 m² (40 % Marktanteil) erfolgte im Teilmarkt Nord. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum beträgt der Umsatzanstieg 37.903 m² (129 %). Dies ist vor allem auf die Anmietung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte im „Heinrich Campus“, mit 35.500 m² zurückzuführen.

• Als zweitstärkster Teilmarkt konnte sich der Teilmarkt City etablieren. In dem gewohnt starken Teilmarkt konnten 36.393 qm Bürofläche umgesetzt werden (22 % Marktanteil). Der Marktanteil bleibt damit konstant auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

• Der drittstärkste Teilmarkt Linksrheinisch/Am Seestern verzeichnet einen Flächenumsatz von 19.241 m² und einen Marktanteil von 11 %. Der Flächenumsatz sinkt somit um 31.339 m² (1. Halbjahr 2017). Dies entspricht einem Rückgang von fast 62 %.

• Viertstärkster Teilmarkt ist der Teilmarkt Hafen. Mit einem Marktanteil von 9 % und einem Flächenumsatz von 15.587 m² konnte sich der Teilmarkt gegenüber den Teilmärkten Kennedydamm/Golzheim und Königsallee/Bankenviertel (jeweils 6 % Marktanteil) durchsetzen. Der Marktanteil stieg um 2 Prozentpunkte im Vergleich zum 1. Halbjahr 2017.



Büroflächenumsatz nach Flächensegmenten

• Das Flächenintervall zwischen 500 m² und 2.000 m² verzeichnet mit 59 Mietvertragsabschlüssen den höchsten Flächenumsatz mit 55.286 m². Damit liegt der Flächenumsatz auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (51.485 m²). Der Marktanteil liegt bei ca. 33 %.

• Das Flächensegment der Großvermietungen (>5.000 m²) verzeichnet mit 3 Abschlüssen den zweithöchsten Umsatz mit 46.007 m² in diesem Halbjahr. Der Marktanteil beläuft sich auf 27 %. Der Flächenumsatz sinkt somit um 4.573 m².

• Die Größenklasse zwischen 2.000 qm und 5.000 m² besitzt mit 35.049 m² umgesetzter Fläche den dritthöchsten Marktanteil (20,8 %). Der Marktanteil steigt damit von 13,71 % im Vorjahreszeitraum um 7 Prozentpunkte.

• Das kleinteilige Flächensegment (<500 m²) mit 32.575 m² Flächenumsatz besitzt einen Marktanteil von 19,3 %. Der Umsatz sinkt somit um fast 29 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (45.690 m²).



Mietpreisentwicklung

• Die Spitzenmiete in Düsseldorf beträgt zum ersten Halbjahr 2018 27,00 Euro/m² und steigt somit um 0,50 Euro/m² im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit verbleibt sie auf einem konstant sehr hohen Niveau. Nach wie vor werden die Spitzenmietpreise in dem Teilmarkt Königsallee/ Bankenviertel erzielt.

• Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die gewichtete Durchschnittsmiete ebenfalls aufgrund hochpreisiger Mietabschlüsse um 0,86 Euro/m² auf 15,98 Euro/m² gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von fast 6 %.



Leerstand

• Der Leerstand im Düsseldorfer Stadtgebiet ist auf 7,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

(8,1 %) gefallen und entspricht 537.888 m² bei einem Flächenbestand von 7,47 Mio. m².



Fazit

• Nach dem soliden Start im ersten Quartal 2018 kann die Landeshauptstadt Düsseldorf ein erfolgreiches Halbjahresergebnis erzielen, auch wenn das rekordverdächtige Vorjahresergebnis verfehlt wird. Die Vermietungsleistung in Höhe von 177.363 m² liegt ca. 12 % über dem 10-Jahresdurchschnitt (158.986 m²).

• Die Spitzenmiete steigt auf 27,00 Euro/m² und die gewichtete Durchschnittsmiete steigt um 6 % aufgrund hochpreisiger Anmietungen.

• Bis zum Ende des Jahres geht imovo, aufgrund aktueller Großgesuche, von einer weiterhin konstant hohen Nachfrage aus und hält einen Jahresumsatz zwischen 350.000 m² und 400.000 m² für möglich.