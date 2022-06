Immprinzip stellt „Funari 818“ in Mannheim fertig

Die Immprinzip GmbH & Co. KG hat das „Funari 818“ in Mannheim fertiggestellt. Das Objekt befindet sich auf „Franklin“, einem der größten Konversionsprojekte Deutschlands, und umfasst größtenteils mietpreisgebundene Wohnungen.

.

Eine Spezialisierung des Projektentwicklers liegt in der Konversion alter Bestandsgebäude. „Die besondere Herausforderung des Projekts ‚Funari 818‘, das kasernenartige Objekt aus den 1930er-Jahren zu revitalisieren, war groß. Aufgrund unserer Expertise in dem Bereich ist es uns gelungen, ein Konzept zu entwickeln, um die alte Bausubstanz zu erhalten und CO2-sparend zu modernisieren“, erläutert Michael Härer, Geschäftsführer der Immprinzip GmbH & Co. KG.



„Ein Aspekt unserer Philosophie ist es bezahlbaren Wohnraum zu entwickeln. Diesem Anspruch konnten wir auch beim Projekt ‚Funari 818‘ gerecht werden. So vermieten wir mehr als 80 Prozent des entstandenen Wohnraums mietpreisgebunden und damit weit unter dem ortsüblichen Mietspiegel, ohne dass unsere Mieter auf die einzigartige Atmosphäre des Gebäudes, hohe Qualitäten im Neubaustandard oder auf großzügige Balkone und helle Räume verzichten müssen“, ergänzt Jan Eitel, Mitinhaber der Immprinzip.



Das Konversionsprojekt „Funari 818“ befindet sich am südlichen Rand des Franklin-Areals. Es ist eines von drei Gebäuden aus den 1930er-Jahren, welche früher als Kasernenunterkunft der US-amerikanischen Streitkräfte genutzt wurden. Die Investitionssumme beträgt etwa 8 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung des Projekts im Juni 2022 wurden insgesamt 38 neue Wohnungen an ihre Mieter übergeben.