Immprinzip komplettiert Bobinet-Quartier in Trier

Die Immprinzip GmbH & Co. KG hat im Bobinet-Quartier in Trier das Projekt „Halle 4“ fertiggestellt. Damit stehen zehn weitere Wohneinheiten sowie eine Büro- und Gewerbeeinheit zur Verfügung. In der Gewerbeeinheit wurde eine Augenarztpraxis angesiedelt.

.

Bei der Projektentwicklung wurde besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. Durch die Revitalisierung und Verwendung von nachwachsendem Material konnten viele Emissionen eingespart werden. „Die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Quartiere ist eine Kernaufgabe unseres Unternehmens. Mit der Fertigstellung der ‚Halle 4‘ im Bobinet-Quartier ist uns das erneut gelungen. Die Herausforderungen, die alte Bausubstanz in eine Mischform aus Wohn- und Gewerbeeinheit umzuwandeln und dabei die Altsubstanz durch die nachhaltige Holz-Hybrid-Bauweise zu ergänzen, waren groß. Die Revitalisierung des alten Gebäudebestands bewirkte aber eine Ersparnis von vielen Tonnen Beton und Abbruchmaterial, was sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt. Mit der teilweisen Nutzung von Holzweichfaser bei der Dämmung des Gebäudes anstatt der Verwendung von synthetischen oder erdölgebundenen Stoffen wurde ein weiteres Highlight in Sachen nachhaltiges Bauen gesetzt", sagt Jan Eitel, Gesellschafter der Immprinzip, dazu.



„Der attraktive Standort in Trier ist seit Jahren bei vielen Mietern und Unternehmen gefragt. Die Kombination aus modernem Neubau und Altbestand hat das Bobinet-Quartier zu einem lebendigen Standort werden lassen. Es macht uns stolz, dass wir acht von insgesamt zehn Wohnungen mietpreisgebunden und damit weit unter dem ortsüblichen Marktniveau vermieten können. So können unsere Mieter die großartige Atmosphäre und die ausgezeichnete Lage zu fairen Bedingungen nutzen“, so Eitel weiter.



Insgesamt werden etwa 1.700 m² vermietet, aufgeteilt auf circa 1.000 m² Wohn- und etwa 700 m² Gewerbefläche. Das Investitionsvolumen liegt bei circa 5,1 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung der „Halle 4“ ist das Bobinet-Quartier komplett.