Immpoact erreicht Vollvermietung im BusinessPark Niedersedlitz

Die Immopact Immobilien GmbH hat die letzten vakanten Flächen im BusinessPark Niedersedlitz im gleichnamigen Dresdner Stadtteil vermietet. Neuer Hauptmieter ist die Von Ardenne GmbH. Der Gewerbekomplex verfügt insgesamt über rund 50.000 m² Mietfläche, verteilt auf mehrere Hallen- und Bürogebäude, und weist mit diesem Abschluss eine 100-prozentige Vermietungsquote auf.

.