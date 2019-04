Immovate und Trivalue verkaufen Südstadtzentrum in Maria Enzersdorf

Im Herzen der Südstadt in Maria Enzersdorf entsteht ein modernes Quartier für Jung und Alt. Rund um einen offenen Begegnungsplatz und viele Grünflächen vereint das neue Südstadtzentrum in fünf Baukörpern 139 Wohnungen, davon 31 für „Betreutes Wohnen“, Büros, Geschäfte, ein Ärztezentrum, einen Supermarkt und Restaurants.

