Die Immovaria Real Estate AG hatte zum 8. Mai 2020 die Mehrheit der Geschäftsanteile an einer Objektgesellschaft mit Sitz in Nürnberg erworben. Diese verfügt über Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 2.600 m², davon entfällt rund 2/3 auf ein Einzelhandelsobjekt in der 1a-Lage der Nürnberger

Altstadt. Bei der anderen Immobilie…

[…]