Immotime verlegt Deutschland-Standort ins Breisgau

Es stehen weitere Veränderungen bei der Schweizer Immotime-Gruppe an. Das Unternehmen wird in Kürze seinen Sitz von von München nach Freiburg verlegen. Darüber hinaus hat Thomas Fuchs seit Jahresanfang als COO die operative Leitung übernommen.

Bereits im letzten Jahr erfolgte die Staffelübergabe an der Spitze der Immotime-Gruppe. Jakob Köfeler (34) übernahm innerhalb der Geschäftsleitung die Funktion des CEO von seinem Vater Michael Köfeler (72), der das Unternehmen vor 40 Jahren gründete und während dieser Zeit führte. Im Jahr 2024 stehen weitere strategische Veränderungen beim Familienunternehmen an. Die Aktivitäten im Property und Management der Immotime-Gruppe werden von München nach Freiburg verlagert.



Mit dem neuen Standort Freiburg rücken die operativen Unternehmen in Deutschland näher an Basel, den Hauptsitz der Familie in der Schweiz. Seit Jahresbeginn ist Thomas Fuchs (50) in die Geschäftsleitung des Unternehmens eingetreten. Als COO übernimmt er in seiner neuen Funktion die operative Leitung des Unternehmens. Zuletzt verantwortete er bei HBB Centermanagement mit dem Nordwestzentrum Frankfurt eines der größten Shopping-Center in Deutschland mit 180 Shops. Fuchs bringt langjährige und relevante Erfahrungen aus den Bereichen Vermietungs- und Baumanagement in seine neue Tätigkeit ein.