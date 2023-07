Immotime erwirbt Sinn-Haus in Krefelder Hochstraße

Die Schweizer Immotime-Gruppe hat ein zentral gelegenes Geschäftshaus in der Fußgängerzone von Krefeld erworben. Der Ankauf erfolgt über die deutsche Portfolio-Gesellschaft Immotime GmbH & Co. Lauberhorn KG mit Sitz in München. Verkäufer der Liegenschaft ist AEW. Der Immobilien- und Asset Manager hatte das Objekt seit 2015 im Portfolio gehalten [wir berichteten].

.

Das Gebäude in der Hochstraße 89-97 wurde um 1900 erbaut und im Jahr 1993 erweitert. In den Jahren 2015/2016 erfolgte ein umfangreiches Refurbishment. Es verfügt über eine vermietbare Fläche von insgesamt rd. 7.800 m², diese verteilen sich über fünf Geschosse. Der Hauptmieter der Liegenschaft ist der Textileinzelhändler Sinn, der deutschlandweit aktuell 34 Bekleidungshäuser betreibt. Als weiterer Mieter ist Pandora Jewelry GmbH im Erdgeschoss untergebracht.



Für die Immotime-Gruppe ist der Ankauf ein weiteres langfristig ausgerichtetes Investment. „Mit der Akquisition des Geschäftshauses in exponierter Krefelder 1-A-Einkaufslage können wir unser deutsches Immobilien-Teilportfolio sinnvoll ausbauen und unseren eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen“, sagt Robert Trögel, Geschäftsführer der erwerbenden Immotime GmbH & Co. Lauberhorn KG mit Sitz in München. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte die Portfoliogesellschaft bereits ein Sinn-Haus in Detmold erworben [wir berichteten]



Lührmann Düsseldorf hat das Objekt vermittelt und war beratend tätig. Der Verkäufer wurde rechtlich durch die Kanzlei Noerr beraten. Über die Höhe des Kaufpreises wurde durch die Parteien Stillschweigen vereinbart.