Immotalk: Wem schmeckt Duisburg?

Im vergangenen September hat Aurelis Real Estate das neue Veranstaltungsformat „Let´s immotalk!“ in Duisburg ins Leben gerufen. Nach der Premiere mit Gästen aus Politik, Stadtplanung und Immobilienwirtschaft folgte gleich zu Jahresbeginn die zweite Ausgabe mit dem Thema „Wem schmeckt Duisburg? Eine Stadt auf der Suche nach angesagter Gastronomie“. Moderiert wurde wie schon die Auftaktveranstaltung von Miriam Beul (Agentur textschwester). Wie sich zeigte, traf Initiator Olaf Geist, Leiter der Region West der Aurelis Real Estate Service GmbH, mit diesem Themenschwerpunkt mitten ins Schwarze. Denn nicht nur Wirtshäuser in Thüringen und Sachsen-Anhalt haben mit Gästeschwund zu kämpfen. Selbst eine Großstadt wie Duisburg steckt gastronomisch in der Krise. Scheinbar etablierte Spitzenköche mussten ihre Restaurants schließen, klassische Restaurants befinden sich weiter auf dem Rückzug. Auf der anderen Seite sieht man in den Stadtteilen viele kleine, neue Bars und Cafés, wie die WAZ-Autorin Fabienne Pipieora in ihrem ersten Duisburg-Reiseführer eindrucksvoll dokumentiert. „Doch von einer lebendigen Gastro-Szene ist vor allem die Duisburger Innenstadt weit entfernt“, skizzierte Miriam Beul die Situation. Die Gründe seien vielfältig und hätten gewiss auch etwas mit der Strukturschwäche der Region zu tun.

.