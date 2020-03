ImmoScout24 startet umfassendes Sofortprogramm

In der Corona-Krise unterst√ľtzt ImmoScout24 seine Kunden mit einem umfassenden Sofortprogramm. Dies teilte die Online-Plattform heute mit. Das Hilfspaket besteht aus drei Ma√ünahmen:

‚ÄĘ Gewerblichen Kunden wird ein Zahlungsaufschub von bis zu neun Monaten gew√§hrt.

‚ÄĘ Private Anbieter k√∂nnen ab 27. M√§rz f√ľr einen Monat kostenlos auf ImmoScout24 inserieren.

Des Weiteren hat die Plattform am Montag die Funktion ‚Äěvirtuelle 360-Grad-Rundg√§nge‚Äú gestartet, die kostenlos in die Immobilieninserate aufgenommen werden k√∂nnen. ‚ÄěUnser Team arbeitet zudem mit Hochdruck daran, die M√∂glichkeit einer digitalen Live-Besichtigung anzuzeigen. Damit wird sichtbar, wenn es eine geeignete Alternative zu pers√∂nlichen Besichtigungsterminen gibt‚Äú, so Immoscout24.