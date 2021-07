Die Firma Date up training GmbH hat im Erdgeschoss der Immobilie Leuschnerstraße 12 in Stuttgart einen neuen Standort mit ca. 414 m² angemietet. Das Unternehmen bietet betriebliche Weiterbildungen im online und offline Bereich an. Immoraum Real Estate Advisors war mit der Vermarktung beauftragt und hat die Räumlichkeiten vermittelt. Vermieter der Immobilie ist eine private Vermögensverwaltung.

