Wohninvest erwirbt an Land BW vermietete Büroimmobilie in Fellbach

Die Wohninvest Gruppe hat bereits im 3. Quartal 2019 eine Büroimmobilie in Fellbach bei Stuttgart erworben. Verkäufer war eine in Israel börsennotierte Immobiliengesellschaft. Das im Jahr 1995 erbaute, sechsgeschossige Bürogebäude verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 20.000 m² sowie 217 Stellplätzen und liegt direkt am S-Bahnhof Fellbach.

