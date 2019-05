H/W/S mietet 3.700 m² im Stuttgarter Synergiepark

Die H/W/S GmbH & Co. KG wird ihren Stammsitz in Stuttgart verlagern und hat dazu ein Neubauprojekt mit rund 3.700 m² in der Kupferstraße 5 in Vaihingen, gegenüber vom Regierungspräsidium, angemietet. Hierzu hat das Unternehmen einen langfristigen Mietvertrag mit dem Projektentwickler, einer Objektgesellschaft der Weisenburger-Gruppe, abgeschlossen und wird den Büroneubau im sogenannten „Synergiepark“ Ende 2020/Anfang 2021 als Single-Tenant beziehen.

