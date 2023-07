Immopact vermietet langfristig im Dresdner Gewerbepark Wilma

Die Immopact Immobilien GmbH hat für den Gewerbepark Wilma in Dresden-Niedersedlitz einen langfristigen Mietvertrag mit der FMK Feinblech- und Metall-Sonderkonstruktionen GmbH abgeschlossen. Dieser ist auf zehn Jahre mit Option auf Verlängerung ausgelegt und umfasst rund 2.100 m² Hallenfläche sowie 15 Pkw-Stellplätze. Mietbeginn war zum 01. Juni 2023.

