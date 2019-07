ImmoMa kauft Bürohaus in Eschborn-Süd

Wilhelm-Fay-Straße 51

©

Die hohe Attraktivität von B-Lagen in der Mainmetropole [wir berichteten] wird durch eine weitere Transaktion unterstrichen: Der Berliner Investor und Assetmanager ImmoMa Gesellschaft für Immobilienmarketing mbH hat das Bürohaus in der Wilhelm-Fay-Straße 51, unmittelbar am Gewerbestandort Eschborn-Süd gelegen, für einen achtstelligen Eurobetrag erworben. Das attraktive Investment mit einer Gesamtmietfläche von rd. 5.000 m² ist komplett an den bonitätsstarken Mieter Hyundai Mobis vermietet. Verkäufer ist das Family Office Gertler Estates, die Aengevelt mit einem Alleinverkaufsauftrags beauftragt hatten.

.

„Die ImmoMa erwarb bereits im letzten Jahr über das Maklerhaus im Rahmen des Portfolioausbaus die Wagner-Passage mit rd. 11.300 m² in Dessau [wir berichteten] und das Comcenter in Halle/Saale mit rd. 17.000 m² [wir berichteten]“, berichtet Daniel Milkus, Niederlassungsleiter von Aengvelt Frankfurt.