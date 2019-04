Immolox vermittelt über 20.000 m²

Das in Frankfurt ansässige Maklerhaus Immolox hat erfolgreich ein Logistikareal in Aschaffenburg sowie Mietverträge in Nürnberg und Weiterstadt vermitteln können.

Realconcept kauft Areal für Logistikneubau in Aschaffenburg

Realconcept hat ein ca. 16.000 m² großes Gewerbe- und Industriegrundstück in der Weichertstraße in Aschaffenburg erworben. Mit dieser seltenen Gelegenheit bietet sich dem Entwickler im östlichen Rhein-Main-Gebiet eine Ansiedlungschance für das immer stärker umkämpfte Segment der Rund-um-die-Uhr tätigen Logistikdienstleister, denn das direkt an der A3 gelegene Grundstück, bietet die Möglichkeit des 24-Stunden-Betriebs. Auf dem Areal ist Platz für die Ansiedlung von bis zu 9.500 m² Hallenfläche, speziell für Logistik.



Poolsana mietet über 5.000 m² in Nürnberg

Neben der Transaktion konnte das Maklerhaus zwei Vermietungen in Bayern sowie in Südhessen vermitteln. Der Familienbetrieb Poolsana GmbH, welcher bereits seit 15 Jahren Swimmingpools und Saunen vertreibt, mietet ca. 4.400 m² Hallen- und ca. 1.200 m² Büro-, Archiv- und Sozialflächen an. Der neue Unternehmensstandort befindet sich in der Vershofenstraße 10 in Nürnberg und ist gut an die Südwesttangente (BAB 73) angeschlossen. Die Beos AG hatte die Liegenschaft Areal im Gewerbegebiet Ende 2018 für eine deutsche Investorengruppe erworben [wir berichteten].



Logistikdienstleister mietet im Weiterstadt Park

Zudem mietete ein Logistikdienstleister in Südhessen eine ca. 1.250 m² Hallenfläche. Die durch das Unternehmen angemietete Fläche befindet sich im Brunnenweg 7-23 im Weiterstadt Park und liegt nur ca. 1 km von der Anschlussstelle „Weiterstadt“ der BAB 5 entfernt. Vermieter ist der Liegenschaft ein institutioneller Investor.