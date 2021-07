Die Aeon GmbH aus Bad Homburg mietet eine moderne und hochwertige Gewerbeimmobilie in der Benzstraße 13 in Friedrichsdorf an.

.

Die Liegenschaft verfügt über ca. 1.000 m² Lager- und Produktions- sowie ca. 250 m² Bürofläche.Die Immobilienmakler der Immolox GmbH aus Frankfurt am Main waren beratend tätig und konnten einen langfristigen Mietvertrag vermitteln. Vermieter der Immobilie ist ein privater Investor.