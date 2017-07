Ice Age Ice AG mietet ca. 2.000 m² Hallen- und ca. 400 m² Bürofläche in Bad Vilbel an. Die Immobilie „Im Rosengarten 19-23“ wird seitens des Vermieters, einem Privatinvestor, entsprechend den Anforderungen des neuen Mieters umgebaut. Zukünftig wird Ice Age Ice AG am neuen Standort Nutzeisprodukte herstellen. Für das Objekt - unweit der B 3 - konnten die Gewerbemakler von Immolox aus Frankfurt am Main einen langfristigen Mietvertrag vermitteln.

.