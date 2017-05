GEFCO Deutschland GmbH mietet Lager- und Büroflächen in Wiesbaden-Nordenstadt

Die GEFCO Deutschland GmbH, eine 100-prozentige Tochter der international agierenden GEFCO Gruppe mit Sitz in Paris, hat einen neuen Standort in Wiesbaden in Betrieb genommen. Mit der Anmietung von ca. 4.500 m² Lager- sowie weiteren 300 m² Sozial- und Bürofläche, stärkt der Logistikdienstleister seine Präsenz im Rhein-Main-Gebiet und setzt gleichzeitig den kontinuierlichen Ausbau seiner Kontraktlogistik-Aktivität fort. Die neue Betriebsstätte befindet sich in der Borsigstraße 15 in Wiesbaden, unweit der Bundesautobahn 66. Die Vermittlung erfolgte durch die Immobilienmakler von Immolox aus Frankfurt am Main.

[…]