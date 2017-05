Immolox vermittelt Gewerbeimmobilien in Hanau und Maintal

Saarstraße 20 in 63450 Hanau am Main

Durch die Vermittlung und Beratung der Immobilienmakler von Immolox haben in den vergangenen Wochen zwei Gewerbeimmobilien in Hanau und Maintal ihren Eigentümer gewechselt. Außerdem konnte das Maklerhaus rund 5.000 m² Lager- und Bürofläche in der Region vermieten.

E-Commerce-Unternehmen kauft Logistikimmobilie in Hanau

Ein Eigennutzer aus dem Bereich E-Commerce erwirbt eine Gewerbeimmobilie in Hanau. Verkäufer der Immobilie in der Saarstraße 20 ist der Immobilien Investment Manager Cromwell Property Group, der das Objekt für den European High Income Fund (EHI) managte. Das Objekt, welches im Jahr 1991 erbaut wurde, verfügt in Summe über ca. 12.400 m² Hallen- und ca. 500 m² Bürofläche. Es verfügt über mehrere Sektionaltore auf Rampenniveau mit Überladebrücken sowie über einige ebenerdige Sektionaltore. Ein Teilbereich von ca. 6.000 m² Hallenfläche plant der neue Eigentümer nicht selbst zu nutzen. Für diese Flächen übernimmt das Maklerhaus die Vermarktung.



Eigennutzer kauft in Maintal

Ein Eigennutzer aus der Küchenbranche erwirbt eine Gewerbeliegenschaft in Maintal, östlich von Frankfurt am Main. Die Immobilie in der Philipp-Reis-Straße 23 befindet sich im Ortsteil Dörnigheim, unweit der Bundesautobahn 66. Das Objekt, welches im Jahr 1991 erbaut wurde, verfügt über ca. 1.000 m² Hallen- und Büroflächen. Für die Vermittlung des Kaufvertrages zeichnen sich die Immobilienmakler von Immolox verantwortlich.



5.000 m² in Kleinostheim und Langen vermietet

Neben den Transaktionen vermittelte das Maklerhaus noch zwei Mietverträge. Ein hessisches Unternehmen hat einen Mietvertrag über ca. 2.600 m² Hallen- und ca. 600 m² Büro- und Sozialflächen in der Pittlerstraße 45/Raiffeisenstraße in Langen unterzeichnet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Batteriesysteme für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Entwickler und Vermieter der Neubaufläche in Langen ist die MP Holding GmbH aus Neu-Isenburg.



Weiter östlich, in Kleinostheim (nordwestlich von Aschaffenburg) hat die Transfreight Deutschland einen langfristigen Mietvertrag über 1.800 m² Lagerfläche unterzeichnet. Die Immobilie in der Lindigstraße 12 verfügt über einen sehr guten Anschluss zur Bundesstraße 8 und Bundesautobahn 45. Vermieter der Liegenschaft, welche im Jahr 1980 erbaut wurde, ist ein Privatinvestor.