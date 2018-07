Immolox vermittelt ca. 16.300 m² in Hessen

Die Immobilienmakler von Immolox aus Frankfurt haben zwei Anmietungen über insgesamt 16.300 m² in in Neu-Isenburg sowie in Eppertshausen gemeldet.

Lizza mietet 2.500 m² in Neu-Isenburg

Lizza, gegründet im Jahr 2016 und bekannt aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“, mietet ca. 2.000 m² Lager- und Produktionsfläche sowie etwa 500 m² Bürofläche an. Der neue Unternehmensstandort befindet sich im Solitärgebäude Dornhofstraße 31 in Neu-Isenburg, unweit des internationalen Rhein-Main Flughafens.



Logistikdienstleister mietet 13.800 m² in Eppertshausen

Der bundes- und europaweit tätige Logistikdienstleister B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen mietet ca. 13.800 m² Hallenfläche im hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg an. Die Logistikimmobilie, welche im Jahr 1996 erbaut wurde, verfügt über mehrere Sektionaltore mit Überladebrücken und misst eine Hallenhöhe von ca. 10 Meter. Der Standort liegt verkehrsgünstig in der Siemensstraße in Eppertshausen, unweit der Anschlussstelle zur B 45. Für die Liegenschaft konnten die Immobilienmakler von Immolox einen langfristigen Mietvertrag vermitteln. Vermieter des Objektes ist ein privater Immobilieninvestor.