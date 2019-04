Immolox vermittelt 11.500 m² Logistikfläche

Immolox vermittelte in den letzten Tagen insgesamt 11.500 m² Lagerfläche in Hessen. So mietete der Reifenhersteller Pirelli ca. 10.000 m² Lager- und Logistikfläche in Eppertshausen an; der Transportdienstleister Mainsped Banse GmbH & Co. KG sicherte sich 1.500 m² in Rosbach v. d. Höhe im Wetteraukreis.

.

Pirelli mietet an der B 45

Der Reifenhersteller mietete seinen neue Lagerstandort in der Siemensstraße 1-9 in Eppertshausen im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg unmittelbar an der Bundesstraße 45 an.



Mainsped Banse lässt sich an der A5 nieder

Etwas weiter nördlich hat die Mainsped Banse GmbH & Co. KG aus Rüsselsheim einen neuen Lagerstandort gefunden. Unweit der BAB 5 in Rosbach vermietete ein Privatinvestor die Lagerfläche an das familiengeführten Transportdienstleister.