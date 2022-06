Immogate-Multi-User-Warehouse feiert Richtfest

175 Gäste folgten der Einladung anlässlich des Richtfestes des neuen Immogate-Logistikcenters, das von Logistikdienstleister Group7 künftig genutzt wird, Ende letzter Woche. Das moderne Multi-User-Warehouse in Hamburg-Billbrook wird nach seiner Fertigstellung 26.000 m² Logistikflächen sowie 2.000 m² Büroflächen umfassen. Das Investitionsvolumen beträgt 36 Mio. Euro.

