Immogate erwirbt Logistikbaufeld auf dem Mönchhof-Gelände

Die Fraport AG veräußert ein Großgrundstück an die Immogate AG. Die 40.500 m² große Fläche wurde seitens Immogate AG von der Fraport Real Estate Mönchhof GmbH & Co. KG erworben, um hier für die Group7 AG eine hochwertige und moderne Logistikimmobilie zu errichten. Group7 wird die Immobilie selbst bzw. mit verbundenen Unternehmen nutzen und u. a. einen Luftfrachtanteil umschlagen. Start der Bauarbeiten sind für Mitte 2017 geplant.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Fraport AG Mönchhof Frankfurt

„Die Nähe zum Frankfurter Flughafen und die hervorragende Verkehrsanbindung haben einen weiteren Kunden aus der Logistikbranche vom Mönchhof-Gelände überzeugt. Ein weiterer Beleg für die hohe Attraktivität des größten zusammenhängenden Gewerbegebiets in der Rhein-Main-Region, das auch dank unserer eigenen kundenorientierten Projektentwicklung bereits einen sehr guten Vermarktungsstand erreicht hat“, sagt Christian Balletshofer, Geschäftsführer der Fraport Real Estate Mönchhof GmbH & Co. KG und Bereichsleiter Immobilien der Fraport AG. Fraport wird im Zusammenhang mit der fortschreitenden Vermarktung die Verkehrsinfrastruktur des Areals weiter bedarfsgerecht ausbauen.



„Das neue Logistikzentrum in Frankfurt ist ein wichtiger Meilenstein für Group7. Ausschlaggebend für die Standortwahl sind die optimale Lage am Frankfurter Flughafen und die gut ausgebaute Infrastruktur. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Fraport für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Realisierung dieses Projekts“, sagt Günther Jocher, Vorstand der Group7 AG.