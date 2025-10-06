Immofrauen würdigen Absolventinnen mit Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis

Mittlerweile zum zwölften Mal verleiht der Verein „Frauen in der Immobilienwirtschaft e. V.“ den Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis im Rahmen der Expo Real an Absolventinnen eines Studiengangs der Immobilienwirtschaft. Von insgesamt 24 eingereichten Arbeiten wurde die drei besten prämiert. Erstmals übernahm Verena Hubertz, seit Mai Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, die Schirmherrschaft.

.