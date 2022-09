Immofrauen treffen sich zur Visionale in Erfurt

Fachlicher Austausch rund ums Thema „Bauen im Bestand“, Netzwerken und kulturelle Highlights – all das stand auf dem Programm des 17. Bundeskongresses Visionale der Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. Unter dem diesjährigen Motto „Altes bewahren, Neues schaffen“ trafen sich am 16. und 17. September rund hundert Expertinnen aus allen Teilbranchen der Immobilienwirtschaft in Erfurt und Weimar. Thüringen ist dabei erstmals Anlaufpunkt für die Immofrauen,

