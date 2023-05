Immofrauen loben Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis aus

Von heute bis zum 12. Juli können sich Absolventinnen immobilienwirtschaftlicher Studiengänge deutscher Fachhochschulen und Universitäten für den Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis bewerben. Ausgezeichnet werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten in den Kategorien Bachelor, Master und Dissertation.

Prämiert werden Arbeiten mit einem immobilienwirtschaftlich relevanten Thema, die mit der Note 1 (mindestens 1,5) bewertet wurden. Die Gewinnerinnen des Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreises erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro und eine einjährige, kostenfreie Mitgliedschaft im Verein. Benannt nach der Gründerin des „Frauen in der Immobilienwirtschaft e. V.“, feiert der Preis in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum. Schirmherrin des Nachwuchsförderpreises ist, wie bereits im vergangenen Jahr, Bundesbauministerin Klara Geywitz.



„Unser Nachwuchsförderpreis fungiert als Karriere-Booster und Netzwerkmultiplikator. Vor allem aber macht er begabte Frauen in der Immobilienwirtschaft sichtbar und ermöglicht ihnen einen adäquaten Berufseinstieg“, sagt Katrin Williams, Vorstandsvorsitzende der Immofrauen, anlässlich des Wettbewerbsstarts. „Dieses frühzeitige Ansetzen in der beruflichen Laufbahn ist nötig, wie unsere 2022 veröffentlichte Studie zeigt: Demnach stieg der Anteil weiblicher Absolventinnen in den fachbezogenen Studiengängen in den vergangenen zehn Jahren zwar auf 45 Prozent an. Auf dem Weg in die Führungsebenen von Unternehmen verschiebt sich dieses nahezu ausgewogene Geschlechterverhältnis jedoch zu Ungunsten von Frauen. Nur jede zehnte Position im Top-Management ist mit einer weiblichen Führungskraft besetzt. Dem entgegenzuwirken, ist unser primäres Ziel – und Absolventinnen den Rücken zu stärken ein Weg dorthin.“



Eine fachkundige Jury, bestehend aus Wissenschaftlerinnen und Expertinnen begutachtet die eingereichten Arbeiten. Geleitet wird die Jury in diesem Jahr von Prof. Dr. Verena Rock MRICS, Professorin für Immobilieninvestment und Immobilienportfoliomanagement an der Fakultät Wirtschaft und Recht der Technischen Hochschule Aschaffenburg und Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif).