Der Aufsichtsrat der Immofinanz AG wird den Aktionären in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2019 Bettina Breiteneder und Sven Bienert zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. Beide sind renommierte Führungspersönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung im Immobilien- und Finanzie

[…]