Immofinanz holt Holiday Inn Vienna-South in den Business Park Vienna

Immofinanz arbeitet weiter an der Optimierung des Business Park Vienna: Dazu wird nun ein bestehender Bürokomplex „inhaltlich“ und architektonisch modifiziert. Der 90 Meter hohe Büroturm direkt an der Wienerbergstraße soll einer kombinierten Nutzung zugeführt werden - unten moderne Büroflächen, ab dem achten Geschoss bis in die 21. Etage Hotelbetrieb. Wobei die offene Hotellobby im Erdgeschoss einen Zugang zum vis-à-vis gelegenen Einkaufszentrum erhält und in der baulich „hochgezogenen“ Spitze des Turms, also in der 22. Etage, wieder ein Panorama-Restaurant einzieht.

Das Projekt wird in Kooperation mit der deutschen Novum Hotel Group als Franchisepartner der Intercontinental Hotel-Group (IHG). Im Jahr 2016 haben Novum und I...

[…]