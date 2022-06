Immofinanz-Vorstände Reindl und Schönauer gehen

Nach der Übernahme durch die CPI Property Group verlassen die beiden Vorstände Dietmar Reindl und Stefan Schönauer das Unternehmen. Wie die Immofinanz gestern mitteilte, haben sich die Parteien „einvernehmlich“ geeinigt, dass die Verträge zum 08. Juni beendet und die beiden Manager noch bis zum 31. Dezember beratend zur Verfügung stehen werden.

Die Lücke füllt die ehemalige CPI-Managerin Radka Doehring. Sie gehört dem Vorstand seit Mai an [wir berichteten].



Mag. Dietmar Reindl war seit 2012 in zentralen Führungsfunktionen in der Immofinanz tätig und wurde im Mai 2014 in den Vorstand berufen. Mag. Stefan Schönauer war seit 2008 in leitenden Positionen tätig und wurde im März 2016 zum Finanzvorstand bestellt.