Immofinanz vermietet 11.000 m² im Bukarester Iride Park

Die Immofinanz meldet einen Vermietungserfolg in Rumänien. Der rumänische Medical Center-Anbieter Provita bezieht im kommenden Jahr das modernisierte Gebäude Iride Eighteen im Iride Park, einem der größten Office Hubs in der Hauptstadt. Der Mietvertrag läuft über 25 Jahre.

.

Geplant ist die Eröffnung eines multidisziplinären Krankenhauses mit einer Kapazität von 110 Betten und sieben Operationssälen. Es soll nach den erforderlichen Adaptierungen im Startquartal 2022 eröffnen. Der Iride Park mit der Adresse 9-9A Dimitrie Pompeiu Bvd liegt im Norden von Bukarest am Dimitrie Pompeiu Boulevard, nur acht Kilometer vom Otopeni International Airport entfernt. Er ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und bietet zahlreiche Parkmöglichkeiten, Restaurants, Shops und Fitness.



„Unser Iride Park, einer der größten Office Hubs in Bukarest, punktet bereits jetzt mit einer Vielzahl von Dienstleistungen für die Mieter und die Nachbarschaft. Durch die Partnerschaft mit Provita wird das Angebot um einen hochwertigen Medical Hub erweitert und die Attraktivität des Standorts damit weiter nachhaltig gestärkt“, sagt Dietmar Reindl, COO der Immofinanz. „Darüber hinaus haben unsere flexiblen Gebäude-Layouts, die eine schnelle Anpassung an neue Anforderungen ermöglichen, und die sehr gute Verkehrsanbindung Provita von unserem Angebot überzeugt.“



„Die Nachfrage nach den medizinischen Dienstleistungen der Provita Group ist in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Die nächste Phase unserer Entwicklung sieht daher die Eröffnung eines neuen, multidisziplinären Krankenhauses vor, das den rumänischen Patienten fortschrittliche und auch nischen-medizinische Services bietet. Für dieses großangelegte Projekt haben wir nach einer idealen Immobilie gesucht und mit der Immofinanz nicht nur einen führenden Immobilieninvestor, sondern auch einen Partner gefunden, der uns langfristig begleiten wird“, erläutert Ovidiu Palea, Gründer der Provita Group.