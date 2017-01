Immofinanz verkauft Salzburger Einkaufszentrum ZIB

Die Immofinanz AG hat das Salzburger Einkaufszentrum ZIB erfolgreich an eine Gruppe österreichischer Privatinvestoren verkauft. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart, informierte die EHL Investment Consulting, die die Transaktion begleitet hat, heute.

.

Das im Wohnungseigentum befindliche Zentrum im Berg wurde 1996 fertiggestellt und liegt im Zentrum des dichtbesiedelten Salzburger Stadtteils Schallmoos am Fuße des Kapuzinerberges, unmittelbar an der „Sterneck-Kreuzung“. Die rund 16.650 m² Nutzfläche des Einkaufszentrums sind an starke Einzelhandelsmieter, darunter Merkur, Modepark Röther, Libro, dm, Deichmann und Charles Vögele, vermietet.