Ein weiteres Gebäude in der Düsseldorfer Airport City wechselt seinen Eigentümer: Die Immofinanz und Deka Immobilien haben einen Kaufvertrag für das Panta Rhei unterzeichnet. Das in der Airport City angesiedelte Gebäude in der Peter-Müller-Straße 3 umfasst rund 9.600 m² und ist voll vermietet. …

Fotos: Immofinanz



[…]