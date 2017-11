Immofinanz stößt Moskau-Portfolio für 901 Mio. Euro ab

Golden Babylon Rostokino

Das Ende ist endlich in Sicht: Es ist „kein weiterer liquiditätsbelastender Eigenkapitalzuschuss für das russische Portfolio notwendig“, dies ist wohl eine der wichtigsten Aussagen in der aktuellen Verkaufsmeldung von Immofinanz, die jetzt ihr unprofitables Einzelhandelsportfolio in Moskau, das mit die mit 976 Millionen Euro in den Büchern stand, an die russische Fort Group verkauft. „Das unverändert schwierige Marktumfeld in Russland hat in den letzten Geschäftsjahren die gesamte Vermögens- und Ertragslage des Konzerns signifikant belastet. Wie angekündigt, trennen wir uns nun strategiekonform von den russischen Einzelhandelsimmobilien. Der Verkauf ermöglicht eine unmittelbare Eigenkapitalfreisetzung und resultiert in einer deutlichen Reduktion der Finanzverbindlichkeiten sowie der durchschnittlichen Finanzierungskosten. Des Weiteren ist mit dem Verkauf zukünftig kein weiterer, die Liquidität belastender Eigenkapitalzuschuss für das russische Einzelhandelsportfolio erforderlich", so Immofinanz-Chef Oliver Schumy. Ein Wehrmutstropfen: Die Endkonsolidierung wird sich vorraussichtlich mit -169 Millionen Euro auf das Konzerneigenkapital niederschlagen, dafür ist der Verkauf aber eine wichtige genommene Hürde, um die einst angestrebte Fusion mit CA Immo weiter zu verfolgen. Nachdem Immofinanz im April 2016 mit ca. 26 Prozent beim Rivalen eingestiegen war, hieß es immer, dass zuerst das Russland-Portfolio verkauft werden müsse, ehe eine Übernahme erfolgen und das weitere Wachstum zu einem der größten europäischen Player vorangetrieben werden könne [Immofinanz verschiebt Fusionsgespräche mit CA Immo]. „Die Immofinanz kann sich damit vollumfänglich auf ihr weiteres Wachstum zu einem der größten Player am europäischen Gewerbeimmobilienmarkt konzentrieren“, so Schumy.

.

Closing Ende Dezember erwartet

Neuer Eigentümer der fünf Einkaufszentren ist die russische Fort Group, ein zentraler Player am St. Petersburger Einzelhandelsimmobilienmarkt, der mit dieser Akquisition nach Moskau expandiert. Die Transaktion erfolgt als Share Deal, womit das gesamte zur Veräußerung gehaltene Vermögen (per 30. Juni 2017: 1.068 Mio. Euro) und die gesamten zur Veräußerung gehaltenen Verbindlichkeiten (per 30. Juni 2017: 822 Mio. Euro) des Einzelhandelsportfolios Moskau auf die Fort Group übergehen. Der darin enthaltene Wert des Immobilienvermögens betrug insgesamt 976 Mio. Euro. Zusätzlich übernimmt Fort noch eine russische Grundbesitzgesellschaft (Immobilienvermögen per 30. Juni 2017: 4 Mio. Euro). Das abgehende Reinvermögen beträgt per 30. Juni 2017 insgesamt 250 Mio. Euro. Zuzüglich Finanzpassiva (per 30. Juni 2017: 675 Mio. Euro) beläuft sich der Kaufpreis für das Bruttovermögen auf umgerechnet bis zu rund 901 Mio. Euro. Der Kaufpreis für das Reinvermögen beträgt dabei umgerechnet bis zu rund 226 Mio. Euro (RUB 15 Mrd.; Nominalbeträge in RUB umgerechnet mit dem Konzernkurs EUR/RUB von 66,2425 per 30. Juni 2017). Darin enthalten sind ein bis Januar 2022 gestundeter und garantierter Betrag von 14,5 Mio. Euro und ein ebenfalls im Jahr 2022 zu zahlender, aber von den Umsätzen der Shopping Center des Jahres 2021 abhängiger Earn-out von bis zu RUB 9 Mrd. (rund 136 Mio. Euro).





Einzelhandelsportfolio Moskau Shopping Center Ort Vermietbare Fläche Fifth Avenue Moskau 21.000 m² Golden Babylon I Moskau 25.000 m² Golden Babylon Rostokino Moskau 168.000 m² Goodzone Moskau 56.000 m² Golden Babylon II Moskau 9.000 m²

Das Einzelhandelsportfolio Moskau weist per 30. Juni 2017 einen Loan-to-Value von 69,1% auf. Sowohl im Fall eines Spin-offs als auch bei einem Verbleib des Einzelhandelsportfolios Moskau bei der Immofinanz wären für den Schuldendienst und für die Implementierung eines Programms zur Repositionierung der Einkaufszentren insgesamt Liquiditätsabflüsse von rund 250 Mio. Euro erforderlich gewesen. Basierend auf den Wertansätzen vom 30. Juni rechnen die Österreicher mit einem Ergebniseffekt aus der Endkonsolidierung von voraussichtlich rund -169 Mio. Euro, der insbesondere auf historisch entstandene Firmenwerte (minus 58 Mio. Euro) und das Immobilienvermögen (minus 111 Mio. Euro unter Berücksichtigung latenter Steuern) entfällt.Insgesamt ist durch die Endkonsolidierung des Einzelhandelsportfolios Moskau aus der Sicht vom 30. Juni 2017 mit einem Effekt auf den EPRA NAV je Aktie in Höhe von -0,15 Euro zu rechnen. Für das Geschäftsjahr 2017 ist unverändert die Ausschüttung einer Dividende von 0,06 Euro je Aktie geplant.