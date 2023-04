Immofinanz verkauft „Bureau am Belvedere“ in Wien

Die Immofinanz geht mit dem Verkauf einer vollvermieteten Büroimmobilie in Wien einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen ihrer Portfoliooptimierung. Käufer des „Bureau am Belvedere“ ist die Real-Treuhand Immobilien, die das 9.000 m² umfassende Objekt für die Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich erwirbt.

.

„Nach Verkäufen im Volumen von rund 166 Mio. Euro im Vorjahr ist die aktuelle Transaktion in Wien ein weiterer Fortschritt bei der Umsetzung unserer Portfoliostrategie. Der Verkauf ist zudem ein Beweis dafür, dass unsere Immobilien auch im aktuellen Umfeld stark gefragt sind. Wir kommen daher bei unserer Portfoliooptimierung und dem damit einhergehenden stärkeren Fokus auf Retail-Immobilien und Office-Lösungen mit höherer Rendite sehr gut voran“, sagt Radka Doehring, Vorständin der Immofinanz.



Das Bürogebäude „Bureau am Belvedere“ in der Prinz-Eugen-Straße 8-10 liegt im urbanen Zentrum im 4. Bezirk von Wien. Es befindet sich in perfekter Lage zwischen der Innenstadt und dem boomenden Bürocluster beim Hauptbahnhof, in unmittelbarer Nähe des Palais Schwarzenberg und des Schlossgartens des Schloss Belvedere sowie zahlreicher Botschaften in der Prinz-Eugen-Straße. Fußläufig sind drei U-Bahnlinien erreichbar, die Straßenbahn, die den Hauptbahnhof mit der Innenstadt verbindet, hält unmittelbar vor dem Gebäude.



„Das Bureau am Belvedere ist ein perfekt sowohl an den öffentlichen Verkehr als auch an den Individualverkehr angebundenes Wiener Büroobjekt in Innenstadtnähe. Derartige Lagen erfreuen sich nach wie vor ausgezeichneter Nachfrage bei Investoren“, so Franz Pöltl, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting.



Das Objekt verfügt über ca. 9.000 m² Nutzfläche, davon ca. 8.660 m² Büro und knapp 300 m² Lager und ist vollständig vermietet. In der hauseigenen Tiefgarage gibt es zudem 104 Stellplätze.



Das Bureau am Belvedere ist als Green Building mit einer LEED-Zertifizierung in Gold ausgezeichnet. Zu den Mietern zählen neben der EHL Immobilien Gruppe, die im Objekt ihren Unternehmenssitz hat, renommierte nationale und internationale Unternehmen, darunter unter anderem das Jobportal StepStone oder der Wissenschaftsverlag Springer.



„Der Verkauf des Bureaus am Belvedere zeigt, dass gute Objekte auch im derzeit schwierigen Marktumfeld zu attraktiven Preisen verkauft werden können“, so Stefan Frömmel, Head of Group Transactions der Immofinanz AG.



Die Transaktion wurde von der EHL Investment Consulting vermittelt. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.