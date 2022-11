Immofinanz verhandelt mit CPI über Aufstockung der S Immo-Beteiligung

Die Immofinanz AG hat am Montag die Zustimmung ihres Aufsichtsrates erhalten, mit ihrer Kernaktionärin CPI Property Group Verhandlungen über den Erwerb von Aktien an S Immo AG zu starten. Derzeit hält Immofinanz unmittelbar rund 26,49% an S Immo. CPIPG hält unmittelbar einen Anteil von rund 52,7% an S Immo, der sich durch das Ergebnis des Pflichtangebots von CPIPG noch weiter erhöhen kann.

Ein möglicher Erwerb von S Immo-Aktien durch Immofinanz von CPIPG würde voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres erfolgen. Die potenzielle Transaktion würde zumindest 17.305.012 Stück S Immo-Aktien (rund 23,51%) umfassen, wodurch Immofinanz eine Mehrheitsbeteiligung an S Immo erlangen würde. Für den Erwerb ist ein angemessener Marktpreis zu verhandeln, der durch eine unabhängige Fairness Opinion zu bestätigen ist, wobei der EPRA NAV/NTA der S Immo, der Aktienkurs, eine Kontrollprämie sowie angestrebte Synergieeffekte neben anderen relevanten marktüblichen Preisparametern berücksichtigt werden sollen. Für den Kaufpreis soll eine langfristige Finanzierung durch CPIPG an Immofinanz erfolgen.



Mit diesem Erwerb würde Immofinanz ein langfristiges strategisches Ziel erreichen und die Konsolidierung beider Unternehmen umsetzen, sodass zukünftige gemeinsame Synergiepotenziale genutzt werden.