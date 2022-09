Die Immofinanz hat das Bürogebäude BBC Gamma in Prag an die Passerinvest Group verkauft. Das Gebäude umfasst rund 31.000 m² und ist zur Gänze langfristig an einen Einzelmieter vermietet. Die Transaktion wurde mit einem Aufschlag auf den Buchwert per 30. Juni 2022 abgeschlossen.

