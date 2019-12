Immofinanz und UniCredit schließen Langfrist-Finanzierung ab

Die Immofinanz hat einen weiteren Schritt zur Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur gesetzt und eine langfristige Refinanzierung über 120 Mio. Euro für die Vienna Twin Towers am Standort Myhive am Wienerberg abgeschlossen. Der Kreditvertrag mit der UniCredit Bank Austria umfasst eine Laufzeit von 15 Jahren.

„Die Immofinanz hat 2019 nicht nur das operative Geschäft und die nachhaltige Ertragskraft wesentlich gestärkt. Auch finanzierungsseitig haben wir Meilensteine erreicht: So sind wir mit Erhalt eines Investmentgrade Ratings durch S&P und der Begebung einer Benchmark-Anleihe über 500 Mio. Euro ins Jahr gestartet und beenden dieses nunmehr mit einer sehr attraktiven Refinanzierung über eine Laufzeit von 15 Jahren, der damit am längsten laufenden Immobilienfinanzierung im Konzern“, sagt Stefan Schönauer, CFO der Immofinanz. „Damit verbessert sich einerseits erneut unser Kredit- und Fälligkeitenprofil, andererseits unterstreicht diese langfristige Refinanzierung die Attraktivität und zukünftige Entwicklung unseres Standorts myhive am Wienerberg“.



Per Ende September 2019 sind die durchschnittlichen Finanzierungskosten erneut gesunken und liegen bei 1,95% inklusive Zinsabsicherungskosten. Der Netto-Loan-to-Value beläuft sich auf 44,2% und liegt damit im Zielkorridor von rund 45%. Mit einer Hedging-Quote von 87,5% ist der Konzern hinsichtlich möglicher künftiger Zinserhöhungen gut abgesichert.



Mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 150.000 m² ist Myhive am Wienerberg einer der größten Büro- und Geschäftsstandorte der Stadt mit besten Verbindungen in das Zentrum, zum Flughafen, zur Autobahn und zum öffentlichen Verkehrsnetz. Immofinanz hat in den zurückliegenden Jahren umfangreich in den Standort investiert. Im Frühherbst wurde der modernisierte Hotel- und Büro-Tower eröffnet, der mit der neuen, eleganten Fassade neben den Twin Towers ein weiterer Blickfang am Wienerberg ist und Büros sowie das Hotel Holiday Inn Vienna - South beherbergt.