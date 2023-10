Immofinanz und S Immo closen Deal

Immofinanz und S Immo haben erfolgreich ihren Portfoliodeal am Wienerberg geclosed. Die beiden Partner hatten die Transaktion, die ein Immobilienpaket mit einer Bruttomietfläche von rund 81.000 m² umfasst, erstmals zu Beginn des Jahres bekanntgegeben [wir berichteten].

.

„Dieser Verkauf steht im Einklang mit unserer fokussierten Portfoliostrategie und zeigt, dass wir gemeinsam mit der S Immo weiterhin Synergien nutzen, um die Effizienz zu steigern und die Rentabilität für alle Stakeholder zu verbessern.„, sagt Pavel Měchura, Mitglied des Vorstands der Immofinanz.



Die angekauften Objekte verfügen über eine Bruttomietfläche von rund 81.000 m², wobei sich die jährlichen Mieteinnahmen auf circa 8,4 Mio. Mio. belaufen. Die Verwaltung und Vermietung der Immobilien, die großteils unter der innovativen Marke Myhive betrieben werden, wird weiterhin durch das Team der Immofinanz erfolgen.



“Dieser Ankauf ist ein weiterer Schritt in der konsequenten Umsetzung unserer Strategie. Die sukzessiven Veräußerungen am deutschen Markt bringen uns Liquidität, die wir im Sinne einer nachhaltigen Ergebnisoptimierung in ertragsstarke Immobilien investieren. Am Wienerberg schaffen wir mit dieser Akquisition einen Business Hub mit großem Potenzial – einerseits hinsichtlich einer möglichen Revitalisierung andererseits vor dem Hintergrund der geplanten U-Bahn-Anbindung.", kommentiert Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S Immo AG.