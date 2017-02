Immofinanz trennt sich von Friesen- und Gerling-Quartier

Stop Shop, Myhive und Vivo! - von diesen Marken verspricht sich die Immofinanz eine veritable Portfolioeffizienz - und trennt sich deshalb konsequent von Engagements, die nicht mehr in den strategischen Fokus passen. Jüngstes Resultat dieser Maxime: Die Wiener verkaufen das Kontingent aus sechs gemischt genutzten Gebäuden mit einer Gesamtmietfläche von 22.300 m² plus Tiefgarage im Kölner Friesenquartier und (unter den Vorzeichen eines Forward Purchase) das noch nicht fertiggestellte 25hours Hotel mit 200 Zimmern im Gerling Quartier an ein Joint Venture der Quantum Immobilien AG und Proximus Real Estate AG. Und weil sich beide Parteien so handelseinig sind/waren, umfasst das schlussendlich geschnürte Paket auch noch die Liegenschaften des zweiten Bauabschnitts im Gerling Quartier, in dem auf 19.000 m² Luxuswohnungen plus Büro- und Gewerbekapazitäten. Die Verhandlungen über den Verkauf der fertiggestellten Immobilien im ersten Bauabschnitt des Gerling Quartiers befinden sich derweil in der finalen Phase. Das Closing für die Veräußerung des Friesenquartiers ist für das zweite Quartal 2017, für den Forward Purchase auf 2018 terminiert.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Quantum Immobilien Kapitalanlagegesellschaft GmbH Immofinanz AG Köln 25hours

Oliver Schumy, CEO der Immofinanz, bekräftigt indes, dass Deutschland für die Österreicher auch weiterhin der vornehmste Wachstumsmarkt im Officebereich bleibe. Zur Unterstreichung dieser Aussage, verweist der CEO auf das Engagement zur Errichtung neuer Unternehmenszentralen für Trivago und Uniper in Düsseldorf. Die Marke Myhive feiert parallel im Zuge der Modernisierung des Hohenzollernrings 62 in Köln ihre Deutschland-Premiere. Die Österreicher werden mit der Sanierung des Büro- und Geschäftsgebäudes am Hohenzollernring nach dem Auszug des Mieters Strauss Innovation in diesem Monat starten. Auf insgesamt 8.500 m² werden direkt an der Haltestelle Friesenplatz moderne Büroflächen entstehen, die durch Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss sowie neuer Gastronomiefläche, inklusive zusätzlicher Außengastronomie, im Bereich des Friesenwalls, ergänzt werden.